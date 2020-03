O Conselho de Administração do Grupo Sura, com o apoio do Comitê de Nomeações e Remunerações, anunciou a nomeação de Gonzalo Alberto Pérez Rojas como o novo presidente da companhia, cargo que assumirá em 1º de abril de 2020. A decisão foi tomada após o atual presidente, David Bojanini García, comunicar o início de sua fase de aposentadoria.

Rojas era presidente da Suramericana (Seguros Sura na América Latina) desde 2003, subsidiária da companhia especializada no setor de seguros e na gestão de tendências e riscos.

“Estou muito satisfeito com a decisão do Conselho. Rojas é, sem dúvida, a pessoa ideal para liderar este grupo de negócios em sua próxima etapa. Enfatizo sua capacidade de mobilizar equipes para grandes propósitos e sua visão disruptiva que levou a América do Sul a ser referência no setor de seguros por antecipar e avançar, posicionando-se hoje como gestores de tendências e riscos”, diz García.

O executivo terá a responsabilidade de liderar o Sura Business Group, da holding, que consolida uma das operações do setor de serviços financeiros na América Latina. Dessa forma, a companhia está presente em 11 países, atendendo 53 milhões de clientes e contando com 60 mil funcionários.

“Agradeço ao Conselho pela confiança em me conceder essa responsabilidade. Continuarei trabalhando para merecer todos os dias. Além disso, minha gratidão à David Bojanini por sua liderança, que valorizo ​​em todo esse tempo em que trabalhamos juntos. Meu compromisso será continuar construindo a sustentabilidade deste Grupo, com a visão de gerar um valor compartilhado para acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e toda a sociedade”, afirma Rojas.

Com a saída do executivo, o Conselho da empresa anunciou Juana Francisca Llano Cadavid como a nova presidente da companhia, cargo que assumirá também a partir de 1º de abril de 2020.

Juana trabalhou por quatro anos como vice-presidente de Seguros da organização, posição na qual contribuiu para a consolidação da operação regional da empresa.

“Toda minha gratidão ao Conselho por me confiar essa responsabilidade. Estou comprometida a continuar de mãos dadas com todas as equipes da América Latina nesse caminho de transformação como gestores de tendências e riscos, buscando proporcionar bem-estar e competitividade a pessoas e empresas, ainda mais na situação atual que estamos enfrentando” diz a executiva.

Juana terá a responsabilidade de liderar a evolução estratégica da empresa e suas subsidiárias, a fim de fortalecer o portfólio das empresas, começando por fornecer novas capacidades para alcançar mercados onde o setor de seguros tradicional ainda não atingiu na região.

