A Generali Brasi foi escolhida pelo Agibank, banco digital omnichannel, como parceira exclusiva para comercialização do produto seguro vida em grupo para os próximos cinco anos. O contrato foi assinado após o processo de licitação (bid) promovido no segundo semestre de 2019, que envolveu mais de 15 seguradoras do mercado. O produto poderá ser contratado por menos de R$ 0,50 centavos por dia, agregando serviços de auxílio funeral e ressarcimento de despesas em compra de medicamentos, além de prêmio semanal de R$ 5 mil pela Loteria Federal.

“Buscamos um parceiro que pudesse construir com o banco um produto mais aderente às necessidades dos clientes, tornando o seguro de vida mais atrativo no curto prazo e ainda competitivo em termos de preço. O resultado do bid foi muito satisfatório nesse sentido, elevando as nossas expectativas de aumento de produção e de alcançarmos a marca de R$ 600 milhões em prêmios arrecadados nos próximos cinco anos”, comenta Fernando Castro, diretor de Produtos, Tecnologia e Marketing do banco.

Claudia Papa, vice-presidente da seguradora e Head de Mass Channels Southern Europe & Americas Region, acredita que “o mercado brasileiro é muito propício para novos produtos. O interesse das pessoas por coberturas têm aumentado e esta parceria potencializa a presença da companhia no Brasil. Seguimos expandindo nosso posicionamento na distribuição B2B2C, focando em iniciativas digitais e estimulando parcerias estratégicas e este contrato foi importante para solidificar o crescimento da empresa em Seguros Massificados”, afirma a executiva.

“Estamos entusiasmados com a oportunidade de desenvolver nosso relacionamento com o Agibank e dar um passo significativo no mercado brasileiro de seguros de consumo em massa”, afirma Conrado Gordon, Diretor de Underwritting e Produtos Massificados da seguradora.

Para o segundo semestre, o banco prevê a ampliação do portfólio de seguros, visando gerar valor com baixo custo para os clientes, assim como a possibilidade de contratação dos produtos nos canais digitais, como site e aplicativo, fortalecendo a estratégia omnichannel.

Leia mais: Generali tem resultado operacional 6,9% maior em 2019

Segundo Andrea Crisanaz, CEO Brasil da seguradora, “o Plano Mundial Generali 2019 – 2021 contempla o crescimento da filial brasileira em Seguros Massificados. A estrutura operacional e experiência da empresa garantem a prevenção de riscos e redução de possíveis perdas, garantindo tranquilidade e confiança aos nossos parceiros”, finaliza o executivo.

A seguradora, que completou recentemente 95 anos de Brasil, tem focado sua estratégia na exploração de novas rotas de crescimento no mercado, estabelecendo parcerias estratégicas com corretores, bancos de nicho, companhias de telecom e importantes redes de varejo por meio de canais de venda digitais. Além disso, a empresa segue focada em liderar a inovação do mercado brasileiro aproveitando a experiência do Grupo e de insurtechs locais, lançando produtos digitais com uso da telemática e, pela primeira vez, o seguro pay-per-use.

N.F.

Revista Apólice