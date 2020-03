Com o objetivo de se posicionar sobre os últimos acontecimentos devido a pandemia causada pelo coronavírus (covid-19), a Fenacor divulgou uma carta aberta para o mercado de seguros, a sociedade e a imprensa.

Veja a seguir o comunicado na integra:

“A Fenacor vem a público elogiar e manifestar seu agradecimento às seguradoras que, em defesa da população brasileira e cumprindo a principal missão que cabe ao nosso mercado, a de proteger e amparar as pessoas em todos os momentos, decidiram não aplicar, principalmente nos contratos de seguros de vida, cláusulas de exclusão ou restritivas de direitos relacionadas às epidemias ou pandemias, permitindo, assim, a ampla cobertura para eventuais casos de sinistros em decorrência do coronavírus (covid-19). Até o momento já adotaram essa posição as seguintes companhias: Caixa, Chubb, Icatu, Liberty, MAG, MetLife, Previsul, Prudential e Sura.

O momento é de solidariedade e a ação efetiva do mercado de seguros demonstra que o nosso setor está pronto para, mais uma vez, comprovar o quanto é relevante como pilar do processo de desenvolvimento do País, garantindo a proteção da vida e da saúde de todos.

Por fim, a entidade concita as demais seguradoras a assumirem esse mesmo compromisso de oferecer respostas rápidas e eficazes às pessoas afetadas por essa pandemia e aos seus familiares. O foco de todos nós, neste momento de crise, deve ser direcionado para o bem estar da população e para a proteção da saúde e da vida”.

