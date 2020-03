A Ezze Seguros apresentou Simone Libonati como nova sócia e diretora Comercial de Massificados da empresa. Com mais de 25 anos de experiência no mercado, sendo 16 dedicados ao segmento, a executiva que atuou em companhias como Tokio Marine, Alfa Seguros, Chubb, e Zurich, a partir de agora faz parte do time de talentos da seguradora.

Diego Azevedo, sócio e cice-presidente de Massificados e Digital, comemora a chagada da nova executiva, que terá um papel fundamental para estruturar a área de massificados, buscando resultados expressivos para o próximo período. “Temos uma expectativa positiva para nos estruturar, ampliar nosso portfólio de produtos e ganhar mercado. A chegada da Simone certamente contribuirá para alcançarmos esse objetivo”, afirma.

A seguradora, que iniciou suas atividades no início de outubro na modalidade de linhas financeiras, passou a investir no segmento de massificados. De acordo com dados da FenSeg, esse mercado teve taxa de crescimento acima da média nos últimos dez anos e a tendência é que esse segmento continue a crescer.

“É uma oportunidade desafiadora e empolgante pra mim, especialmente por poder fazer parte de um grupo de executivos tão experientes”, diz Simone, que assume a posição a partir deste mês.

Revista Apólice