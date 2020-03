A Ezze Seguros passa a ofertar novos produtos da linha de pessoas. Com 4 novos produtos, a empresa passa a contemplar seguros de vida, acidentes pessoais e prestamista.

As novidades ficam por conta do Seguro Vida PME Global, que é voltado para funcionários e sócios de empresas de pequeno e médio porte, de até 500 vidas. O produto foi desenvolvido para companhias que procuram facilidade e precisam cumprir com as obrigações sindicais. O Seguro Vida em Grupo e o Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo têm o objetivo de abranger todos os tipos de vínculo empregatício e empresas de todos os portes. É voltado para companhias com necessidades específicas e que precisam de coberturas personalizadas ou que buscam preço mais acessível com coberturas que atendem os imprevistos em caso de acidentes.

Além desses produtos, a seguradora passa a comercializar o Seguro Prestamista, conhecido também como seguro de proteção financeira. Este produto se assemelha às coberturas e procedimentos gerais do seguro de Vida padrão, diferenciando-se pela sua finalidade, que é a de garantir o pagamento da dívida contraída ou compromisso assumido pelo segurado. Este produto é ideal para instituições financeiras, bancos e concessionárias.

Edson Toguchi, VP Técnico da empresa, enfatiza que a seguradora busca entender e atender as necessidades específicas das empresas com coberturas na linha de pessoas. “Estamos preparados para atender com agilidade e de acordo com a realidade dos nossos clientes. Com certeza é um fator que nos fará conquistar esse mercado”, diz o executivo.

N.F.

Revista Apólice