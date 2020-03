Este é, sem dúvida, um momento especial. De união, de levantar esforços, de valorizar cada parceiro e negócio, por isso, pensar bem nos faz bem!

O mercado de seguros há muito tempo vem investindo em inovação para atender as mudanças de comportamento dos consumidores, que sabemos que são cada vez mais exigentes e conectados com as facilidades proporcionadas pela tecnologia.

Seguindo nesse caminho, as seguradoras associadas ao SindsegSC estão preparadas para atender às novas demandas e se manter atualizadas em um mercado competitivo como o nosso. Devido aos investimentos em soluções digitais e de relacionamentos praticados pelas companhias, hoje, 100% delas estão atuando de forma remota, home office em todos os setores, atuando de forma ininterrupta.

Estamos numa nova realidade, um novo jeito de viver, cheio de medos e incertezas, pois quando se envolve saúde (pandemia) o respeito e a conscientização devem ser prioritários.

Se cada brasileiro conseguir se concentrar na prevenção e eliminar o que não acrescenta, por mais difícil que seja, poderemos mudar esse quadro da saúde, não só no Brasil, mas também no mundo. Precisamos juntos conter a evolução da doença e, consequentemente, reduzir o número de mortes que podem acometer não só os idosos, mas todas as faixas etárias.

Como representante das seguradoras no estado catarinense, ressalto que o desempenho do seguro nos últimos anos demonstra que o setor, é sim, considerado um produto de grande importância para os consumidores, pois garante tranquilidade quando falamos de patrimônio e segurança para os que ficam quando falamos de um bem maior, que é a vida.

Nessa nova história que estamos vivenciando, a comunicação será o combustível para o momento, pois a economia como um todo vai ficar fragilizada, mas precisamos, unidos, impulsionar o mercado segurador e criar oportunidades para superar os desafios que ainda vivenciaremos.

* Por Waldecyr Schilling, presidente do SindsegSC