Capacitação de Parceiros e Inovação. Essa é a receita da Regional de Minas Gerais da Tokio Marine para manter resultados crescentes de produção. A divisão emitiu R$ 470 milhões em prêmios em 2019. O montante representa um crescimento de 5,9% em relação ao ano anterior.

A diretora comercial de Minas Gerais, Andréia Padovani, afirma que a estratégia adotada em todas as regiões mineiras foi de prestação de consultoria e atendimento especializado e presencial aos quase 2,5 mil corretores e assessorias da Regional.

Como resultado, a regional obteve crescimento expressivo em todas as carteiras, sendo de 39,4% em RD Massificados, 21,2% em Vida e 14% em Produtos PJ. Os produtos cujo desempenho mais se destacaram foram de Seguros para Condomínios (41%), Residencial (32,8%), Empresarial (23,5%), RC Geral (28,7%), Vida Individual (44,9%) e Simples Empresa com (18,4%).

De olho na capilaridade dos municípios, a regional também ampliou a sua presença na Região Norte de Minas Gerais, acreditando no potencial da região e na parceria dos corretores. Agora a seguradora conta com sete sucursais e cinco home offices no estado. “Nosso propósito é oferecer à todas as regiões mineiras consultoria e atendimento, mantendo um suporte aos parceiros para que aproveitem as oportunidades de negócios específicas de cada região”, afirma Andréia.

Leia mais: Seguro auto da Tokio Marine oferece serviço de troca de para-choque

Para 2020 a executiva tem boas perspectivas, apesar de saber que será um ano desafiador. A confiança vem da atuação com o corretor de seguros para apoiá-los, seja online ou presencialmente. “Buscaremos alternativas para garantir que nossa Companhia se consolide como uma opção do corretor para não perder nenhuma oportunidade de negócio e atender às necessidades do mercado”, ressalta a executiva.

N.F.

Revista Apólice