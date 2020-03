A comissão organizadora do Brasesul 2020 comunica que a realização do evento foi adiada para 13 e 14 de agosto, continuando no mesmo local, o Hotel Rafaln Palace Hotel & Convention, localizado em Foz do Iguaçu. A decisão se deu em razão da pandemia do coronavírus.

Em respeito e apreço aos congressistas, expositores, patrocinadores e apoiadores que ajudam a realizar o evento, foi decidido priorizar a segurança de todos.

A decisão também respeita os Decretos Governamentais, que recomendam em razão da pandemia a não realização de eventos com mais de 50 pessoas e o Brasesul é um evento para mais de 2.000 pessoas.

Oportunamente a comissão irá fornecer novas informações a todos.

A organização está fazendo contato com todos os fornecedores, patrocinadores, expositores, apoiadores e inscritos para os esclarecimentos e apoios necessários. De antemão, foi criado um contato para atendimento sobre o evento: [email protected], o telefone (47) 33226622 ou pelo whatsapp (41) 998303737.

