Dando continuidade as atividades voltadas para as corretoras de seguros, a Comissão Feminina do Sincor-RJ promove um encontro no dia 05 de março, a partir das 14 horas, com o tema “O protagonismo da mulher no mercado de seguros”, que conta com a participação de Andréia Araújo, diretora executiva na área de Negócios e Marketing da Previsul Seguradora.

De acordo com a presidente da Comissão, Cláudia Fontenelle, manter a atuação apoiando as mulheres no setor é de suma importância. Receber uma representante da Previsul confirma o quanto a atuação do movimento permanece em destaque. “Não é novidade que as mulheres da Comissão vêm trabalhando para que todas tenham mais representatividade dentro do setor. Isso não apaga a vontade que muitas temos de nos envolvermos mais no mercado de seguros e aprendermos novas habilidades. Sendo assim, iniciativas como esta têm contribuído para que muitas mulheres se unam e aprendam um pouco mais sobre esse mercado sob orientação de outras executivas”, afirma.

A organização do evento convida todas as corretoras de seguros para participar das atividades realizadas pela Comissão. Para participar, é só entrar em contato através dos telefones (21) 98314-1615 (Ana Claudia), (21) 99507-7701 (Cintia Arruda) ou através do e-mail [email protected] ou pelo site da entidade.

Leia mais: Sincor-RJ lançará cursos na modalidade EAD em 2020

N.F.

Revista Apólice