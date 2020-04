EXCLUSIVO – Em meio à pandemia mundial do novo coronavírus, na qual mais de 100 pessoas já faleceram somente no Brasil, muitos profissionais estão afastados do trabalho nesse período de quarentena. Sem a possibilidade de trabalhar e sem previsão para que a economia retome o ritmo, diversos trabalhadores estão sem renda nesse momento.

O Colégio Via Sapiens, de Cotia (SP), contratou com a Icatu Seguros, após o início da pandemia, uma apólice de seguro educacional, com prêmio pago pela escola. Entre outras coberturas, o seguro garante o pagamento de 3 meses da mensalidade, sem qualquer custo adicional aos pais, sendo 100% custeado pela instituição.

Segundo Deborah Carvalho, uma das donas do Colégio, esta foi uma forma que a escola encontrou de manter suas atividades e evitar a baixa de alunos. “Estamos passando por um momento difícil, as pessoas estão com medo e não sabem quando poderão retornar às suas rotinas. É nosso dever, como uma organização do ramo da educação, garantir que as crianças e adolescentes não fiquem paradas durante esse período”.

A cobertura é válida para os pais que ficarem desempregados; com incapacidade temporária (para os profissionais autônomos); sofram algum tipo de acidente que ocasione invalidez permanente ou venham a falecer.

Para Deborah, o momento que o mundo está enfrentando irá servir para que as pessoas reflitam mais sobre as suas vidas. “Nesse momento devemos nos colocar no lugar do outro. Oferecer esse benefício para os pais e alunos é uma forma de tranquilizá-los durante essa pandemia e o seguro é a melhor forma de fazer isso, reforçando a parceria entre o Colégio e a sua comunidade”.

