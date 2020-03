Representantes de seguradoras e de entidades de defesa do consumidor voltam a se reunir pela primeira vez neste ano no 8º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros, evento realizado pela CNseg durante os dias 4 e 5 de março. “Esses encontros representam um exercício permanente de transparência do setor e de sua aproximação contínua com as demandas dos órgãos de defesa do consumidor. É mais uma demonstração de que prestigiamos o alinhamento dos vários agentes de nossa cadeia produtiva para aperfeiçoamento dos produtos, melhoria das práticas de vendas, em prol da maior qualidade dos nossos serviços e do aumento da satisfação dos consumidores”, afirma a diretora de Relações de Consumo e Comunicação da entidade, Solange Beatriz Palheiro Mendes.

No primeiro dia do evento, as seguradoras apresentarão os principais fundamentos que regem os seguros de Vida, de Acidentes Pessoais, Prestamista, de Roubo e Furto de Celular, de Garantia Estendida e de Automóveis, além de dar conhecimento das providências que vem sendo adotadas para a solução das demandas e conflitos em cada uma dessas modalidades. No segundo dia, os representantes de Sistema de Defesa do Consumidor tratarão dos temas vivenciados em seu cotidiano e que consideram importantes para a agenda de defesa do consumidor de seguros.

O evento conta com representantes de várias seguradoras e Procons. Conforme a metodologia já consolidada do projeto, as conclusões e recomendações oriundas do Colóquio serão incorporadas à agenda de trabalho das comissões temáticas da CNseg e das Federações e, após o prazo de estudo e implementação, os desdobramentos são apresentados às entidades de defesa do consumidor em uma reunião devolutiva.

