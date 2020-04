O Clube de Vantagens Bradesco Seguros, plataforma que oferece ao segurado cadastrado descontos em diversos produtos e serviços, negociou novas ofertas para compras online/delivery para serem utilizados durante a quarentena. As promoções englobam diferentes segmentos, como farmácias, restaurantes, eletrodomésticos, suporte fitness à distância entre outros.

A seguradora e as empresas parceiras do programa oferecem promoções para que os consumidores economizem sem precisar sair de casa. Para usufruir dos descontos, basta ser cliente da companhia nos grupos de Previdência, Vida, Residencial, Saúde, Dental, Capitalização ou Cartão de Crédito e se cadastrar no site do Clube. A plataforma também pode ser acessada via smartphone, por meio do aplicativo da organização.

Confira os principais descontos e acesse todos os benefícios disponíveis no site ou aplicativo:

N.F.

Revista Apólice