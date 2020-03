A Ciclic, uma empresa BB Seguros, disponibilizou em sua plataforma de proteção mais um produto: o Seguro Residencial. Além da cobertura obrigatória para residências, danos causados por incêndio, raios e explosão, o cliente tem mais de 30 opções de coberturas, serviços e assistências. Usando inteligência artificial, a empresa irá sugerir um primeiro desenho de produto ao cliente, que poderá customizá-lo de acordo com as suas necessidades. O produto está disponível em todas as regiões do Brasil.

Apesar do crescimento de eventos climáticos, roubos e furtos com prejuízos às residências, menos de 15% dos brasileiros têm seguro residencial, segundo a FenSeg. Com isso, parte da estratégia da companhia é impactar quem nunca recebeu uma oferta ou não conhece o produto, mostrando o custo x benefício que este seguro oferece. Um seguro de um imóvel de R$ 500 mil, por exemplo, custa a partir de R$ 11,00 por mês.

“Nós queremos mostrar para o consumidor que contratar um seguro pode ser simples, feito de forma rápida e 100% online. Ao incluir o CEP na plataforma, a inteligência artificial por trás do produto customiza as coberturas, que podem ser complementadas e ter incluídas novas assistências e serviços”, afirma Raphael Swierczynski, CEO da organização.

O cliente monta o seguro de acordo com o seu momento de vida: se tem filhos e precisa de auxílio para deixar a casa mais segura para as crianças, se é só ele e o pet e quer ter serviços como entrega de ração ou indicação de veterinário, se os pais têm idade avançada e a casa precisa ser adaptada para recebe-los, se é esportista e quer proteção para a bike, entre outros. Basta ele selecionar esses serviços no momento da cotação, que já verá de imediato qual o custo e poderá decidir se deseja contratar ou não. Tão simples quanto ativar/desativar o serviço.

“Nós lançamos o produto, testamos e encontramos o melhor caminho. Sempre existem melhorias a serem incluídas, mas o importante é levar os novos benefícios rapidamente aos consumidores. A meta é ter pelo menos 500 mil cotações dos nossos produtos em 2020”, complementa o executivo.

O valor do Seguro Residencial Ciclic está disponível para imóveis em todo o país, com cobertura entre R$ 100 mil e R$ 2 milhões. Além disso, ele é cobrado mensalmente no cartão de crédito e não há multas ou penalidades caso o cliente deseje cancelá-lo.

