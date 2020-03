Todo mundo já viveu a experiência de sair de casa com algo em mente e ser surpreendido por algum imprevisto com o carro, sendo obrigado a mudar de planos em cima da hora. Em sua nova campanha, a Allianz Seguros mostra que não precisa ser sempre assim. Criada pela Ogilvy Brasil, a comunicação reforça o conceito “Plano A” e ressalta a cobertura completa dos seguros da marca, que podem ser acionados nas mais variadas situações de emergência e garantem a tranquilidade dos consumidores.

A campanha foi desenvolvida para múltiplas plataformas e já está no ar na TV paga, com dois filmes de 30 segundos, além de mídia exterior, rádio e digital. TV aberta completa o plano. Ela faz parte de um planejamento de marketing que colocará a marca em destaque na mídia nacional ao longo do ano, com reforços pontuais em regiões e públicos estratégicos.

Nas peças, a marca apresenta pessoas de diferentes perfis sendo surpreendidas por problemas no carro, enquanto estão a caminho de seus compromissos: um show e um jogo de futebol no Allianz Parque, uma maratona e um dia de surfe na praia. Graças ao seguro Allianz Auto, os personagens conseguem manter seu Plano A, mesmo diante dos imprevistos.

“A Ogilvy e a Allianz mantêm uma parceria de anos, resultando em projetos que ajudaram a posicionar a seguradora no Brasil e que marcaram alguns de seus momentos mais importantes no país. Com a nova campanha integrada de seguros para auto demonstramos mais uma vez a força dessa parceria, além de reafirmar que com a Allianz o consumidor não precisa deixar nenhum plano A de lado”, comenta Denise Caruso, Head of Client da Ogilvy Brasil.

Para Eduardo Grillo, diretor Comercial da Allianz Seguros, a campanha amplia a visibilidade e o conhecimento da marca em locais estratégicos para o negócio no Brasil e faz parte do objetivo de colocar a empresa como a opção certa para o consumidor em todas as ocasiões. “Aqui na Allianz, trabalhamos para que as pessoas sigam seus caminhos do jeito que sonharam e incentivamos o nosso cliente a viver seu plano A, enquanto nós cuidamos para que tudo sempre saia como planejado. Esse é o nosso posicionamento para todos os produtos e serviços oferecidos pela companhia”, explica.

K.L.

Revista Apólice