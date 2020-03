A Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, distribuiu R$ 10,3 milhões em prêmios nos primeiros dois meses de 2020, ano em que completa 25 anos, contemplando 2.786 títulos. Esse montante corresponde a uma média de R$ 172,1 mil sorteados por dia.

Os cinco estados que mais somaram prêmios pagos no ano foram: São Paulo (R$ 2,1 milhões para 585 títulos), Minas Gerais (R$ 1,5 milhão para 345 títulos), Santa Catarina (R$ 698,3 mil para 204 títulos), Paraná (R$ 542,5 mil para 145 títulos) e Rio de Janeiro (R$ 529 mil para 129 títulos). Em relação à Região Nordeste, o Ceará ficou na frente (R$ 439,4 mil para 75 títulos), seguido da Bahia (R$ 412,7 mil para 154 títulos).

Destaque também para uma cliente Ourocap, de 30 anos, carioca, que faturou R$ 142,8 mil no sorteio do último dia de fevereiro (29), apenas 10 dias após ter adquirido o título de Pagamento Periódico com vigência de 36 meses e pago somente a primeira das seis parcelas no valor de R$ 2 mil.

Desde a sua fundação, em 1995, a Brasilcap já entregou um total de R$ 2,27 bilhões em prêmios, que abrangem 650.134 títulos. Atualmente a companhia conta com 3,6 milhões de clientes e um portfólio com soluções de capitalização, como o estímulo à disciplina financeira com chances de premiação, incremento de negócios para empresas por meio dos títulos de incentivo, garantia ágil e segura para o aluguel de imóveis, contribuição à filantropia entre outros atributos.

“Com a taxa de juros baixa, os títulos de capitalização se tornam um produto atraente, como uma opção segura e acessível a pessoas com vários perfis de consumo e renda. Ainda há os sorteios que podem encurtar o caminho para a realização de objetivos de vida”, afirma o cuperintendente comercial da empresa, Elder Castro.

N.F.

