Com o avanço do novo coronavírus (covid-19) no Brasil, a Bradesco Saúde e a Mediservice criaram uma rede de apoio por meio de sua rede de clínicas Meu Doutor Novamed, disponibilizando aos seus beneficiários um atendimento para casos suspeitos da doença.

Com isso, as clínicas que atendem a todos os planos da empresa tiveram seu atendimento adaptado para esse período. As unidades Paulista (SP) e Botafogo (RJ) ampliaram o horário de funcionamento, das 7h às 19h, de domingo a domingo, sem a necessidade de agendamento prévio, aptos ao atendimento adulto e infantil. O objetivo é que o atendimento seja feito sem fila de espera e sem expor o paciente às aglomerações. O processo alcançará as demais, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba ou Porto Alegre caso seja necessário.

Todos os beneficiários terão acesso livre ao atendimento médico, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Em casos de sintomas suspeitos, a equipe de enfermeiros e médicos da Clínica irá acompanhar os pacientes, remotamente, com orientação e direcionamento.

Além disso, os beneficiários contam com a assistência de médicos nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria do programa Meu Doutor, aptos ao atendimento aos casos suspeitos. A relação dos profissionais conta com 53 médicos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador e encontra-se disponibilizada no site. O agendamento prévio deverá ser realizado pelos canais disponibilizados (site e aplicativo).

Novamed Paulista: Av. Paulista, nº 52, 5o andar, Bela Vista, São Paulo. Tel. 4004-2734

Novamed Botafogo: Rua São Clemente, 185. Bl1, Loja A, Botafogo, Rio de Janeiro. Tel. 4004-2734

