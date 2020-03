A Axa no Brasil anuncia o novo diretor responsável pela regional São Paulo, que abrange a capital e o interior do Estado. Com mais de 15 anos de carreira no mercado de seguros, Gustavo Rey de Carvalho tem experiência em desenvolver estratégias e canais para o corretor e chega para contribuir com os planos de expansão da companhia no mercado de PME.

“A seguradora está focada em expandir sua atuação em pequenos e médios riscos e a minha missão, junto com as equipes, é mostrar aos corretores os benefícios da parceria com a empresa. Nosso objetivo é crescermos juntos, estreitar o relacionamento com o mercado e entregar uma melhor experiência para corretores e clientes”, afirma Gustavo, que já passou por empresas como Unibanco AIG, Allianz, Chubb onde contribuiu com o processo de fusão com a Ace e mais recentemente Mitsui.

