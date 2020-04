A AT&M Tecnologia nomeou oficialmente Thiago Marques como o novo diretor de Operações. Em 2019, a empresa foi responsável por mais de 95% das viagens averbadas no Brasil, registrando a média R$ 500 bilhões em movimentação de cargas por mês e 45 milhões de CT-es emitidos.

O executivo está no comando de importantes processos, assim como na implantação do Programa de Compliance, iniciativa no mercado de averbação do seguro de transporte que terá foco principal na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), indispensável para a segurança de dados do mercado segurador. “Além disso, queremos ir além da averbação do seguro de transporte e o meu desafio será construir um elo maior entre corretores, seguradoras, transportadoras e embarcadores para a troca de informações de forma segura, com tecnologias para a gestão e faturamento de corretores e outras soluções logísticas”, afirma Marques.

Apesar da pandemia que o Brasil e o mundo enfrentam em relação ao coronavírus (covid-19), a empresa já registrou aumento na quantidade de clientes conquistados, que automaticamente impulsionaram a quantidade de averbações do seguro da carga. “Nos primeiros 15 dias de março/2020 foram quase 24 milhões de pedidos de cargas averbadas que passaram pelos nossos sistemas, representando um aumento de 148% em relação ao mesmo período de 2019”, diz o executivo.

Com passagem pelas empresas Claro, Consultoria Peppers & Rogers Group e Ricardo Eletro, Marques possui experiência em gestão de projetos e processos em segmentos de telecom, internet, TI, marketing, varejo e finanças. Traz em sua bagagem experiência em gerenciamento de projetos com equipes multidisciplinares, implantação de escritório de projetos (PMO) e processos (CPO), atuando principalmente nos temas de automação e melhorias de processos (BPM e BPO), tecnologia de informação e gestão de serviços. Possui pós-graduação em Engenharia de Processos de Negócios pela UFRJ, bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Análise de Sistemas pela faculdade FASP e extensão em Inteligência Competitiva pela ESPM e ITIL pela FIAP. O executivo também é membro da Project Management Institute (PMI).

N.F.

Revista Apólice