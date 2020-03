A Assurant fechou parceria com a Quero Bahia Serviços, grupo de móveis e eletros com atuação no estado da Bahia e com presença em mais de 300 pontos de venda físicos e remotos. Por meio desse acordo entre as companhias, a companhia aumenta a sua participação no varejo e passa a ofertar seguro de garantia estendida com cobertura complementar e seguro para roubo e furto qualificado mediante arrombamento nos PDVs da rede parceira. As proteções estarão disponíveis para os clientes da varejista em abril.

A modalidade de seguro de garantia estendida com cobertura complementar, além de proteger o aparelho contra possíveis danos elétricos ocorridos durante o período de garantia do fabricante, garante ao segurado a extensão do tempo de garantia original do produto adquirido. Assim, mesmo após o final da garantia de fábrica, o seguro cobre o aparelho por mais 12 ou 24 meses, conforme o período contratado. Caso o produto apresente defeitos funcionais durante a cobertura do seguro, o consumidor terá o bem reparado.

Já o seguro para roubo e furto qualificado garante que o consumidor seja indenizado em caso de ocorrências desses eventos. Além disso, a modalidade também protege o consumidor caso o produto apresente oxidação ou sofra um dano acidental.

“Por meio desta parceria, a empresa aumenta a presença no varejo do Brasil, um importante canal de distribuição de nossas soluções”, afirma Vladimir Freneda, vice-presidente Comercial e Marketing da Assurant. “O acordo ainda nos permite reforçar a marca no Nordeste”, ressalta o executivo.

O diretor geral da varejista, Carlos Bolzan, complementa a fala de Freneda: “a parceria permite que novos serviços sejam oferecidos em nossas lojas, o que disponibiliza ao público consumidor um diferente canal na busca por soluções para seus desafios cotidianos. Além dos consumidores, queremos valorizar os pequenos e médios varejistas, o que é possível por meio desta parceria”.

