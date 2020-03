Em um ano marcado pelo fortalecimento de parcerias estratégicas, lançamentos de produtos e investimentos em tecnologia e inovação, a Icatu Seguros cresceu em todas as linhas de negócio, encerrando o ano passado com patrimônio líquido de R$ 1,3 bilhão e uma arrecadação de R$ 17,7 bilhões, um aumento de 41% no comparativo com 2018. Em 2019 a seguradora registrou um lucro líquido de R$ 319,8 milhões, um crescimento de 18% em relação ao ano anterior.

A companhia consolidou importantes movimentos para potencializar o alcance de suas soluções, como a parceria com a HDI para a oferta de Seguros de Vida. Com o negócio, a seguradora vai ampliar o alcance de seus produtos para pessoas física e jurídica, contando com uma rede de 23 mil corretores.

A compra da carteira de capitalização da SulAmérica e o aumento da participação na Caixa Cap, de 24,5% para 49%, também reforçam seu perfil multicanal e a especialização no segmento. Outro importante movimento foi o anúncio da associação com a Caixa Seguridade para a criação de uma joint venture que, a partir de 2021, vai distribuir produtos de capitalização em todos os canais da Caixa Econômica Federal. A parceria exclusiva terá duração de 20 anos.

A empresa avançou também na atuação com sistemas cooperativos, que estão presentes em todo o Brasil. “São 28 anos crescendo a partir de parcerias e aquisições estratégicas, com as quais construímos um ecossistema capaz de melhorar a experiências dos nossos clientes, corretores, parceiros e gestores. Dessa forma, seguimos o propósito de ajudar a criar um Brasil onde as pessoas estejam financeiramente protegidas e assistidas em todas as fases de suas vidas”, afirma Luciano Snel, presidente da seguradora.

Desempenho dos segmentos

Pelo segundo ano consecutivo a empresa foi a seguradora mais escolhida para acolher as reservas dos depositantes de Previdência que efetuaram migração entre fundos, mantendo a liderança no ranking de portabilidade com a marca de R$ 7,4 bilhões, um aumento de 49% em relação a 2018. A captação líquida (entradas – saídas) alcançou R$ 10,4 bilhões, um crescimento de 59% em relação ao ano anterior, atingindo 18% de market share. Em reservas de Previdência, bateu a marca de R$ 39,1 bilhões, crescendo 52%. Com 41 novos fundos em 2019, a companhia manteve o ritmo de lançamentos e seguiu sua proposta de oferecer uma diversidade de produtos competitivos para todos os perfis. A plataforma aberta da Icatu conta com mais de 280 fundos de 83 gestores.

Em Vida, a organização registrou R$ 2,2 bilhões em prêmios emitidos, um aumento de 17% em relação a 2018. Em um ano importante para o segmento, a empresa firmou novas parcerias estratégicas e lançou quatro produtos: Icatu Vida PME, voltado para pequenas e médias empresas; e soluções de Vida Individual, como o Essencial, o Horizonte e o Equilíbrio, um formato inédito no Brasil inspirado no Universal Life, que representa 44% do mercado de seguros norte-americano.

Em Capitalização, a empresa é a quinta maior empresa do segmento no país. Com as recentes negociações, ampliou sua participação no mercado de garantia locatícia através de uma rede que totaliza 27 mil pontos de venda. No último ano, a companhia atingiu R$ 1,3 bilhão em faturamento, distribuindo R$ 78,4 milhões em sorteios.

Em 2019, o patrimônio administrado pela Icatu Fundos de Pensão somou R$ 3,6 bilhões, sendo responsável pela gestão de cinco planos instituídos (fundos setoriais) e 39 planos do fundo Icatu Multipatrocinado, com 95 patrocinadoras e mais de 87 mil participantes.

Rio Grande Seguros e Previdência

Criada a partir de uma joint venture entre a Icatu Seguros e o Banrisul, a Rio Grande se consolidou como a maior seguradora de pessoas da Região Sul, conquistando 1,7 milhão de clientes, somando Vida e Previdência. Com lucro líquido de R$ 95,7 milhões, a companhia registrou um avanço de 17% em relação a 2018, o melhor resultado de sua história. A empresa, com resultados relevantes em todas as linhas de negócio, cresceu 14% no segmento de Vida, contabilizando R$ 597,3 milhões em prêmios emitidos e um aumento de 128% em seu faturamento de Previdência, ultrapassando a marca de R$ 1,1 bilhão em reservas.

N.F.

Revista Apólice