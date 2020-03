O economista Antonio Cassio dos Santos foi indicado hoje como o novo presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil RE. CEO Américas e Sul da Europa do Grupo Generali Itália nos últimos cinco anos, o executivo teve seu nome indicado pela União, que tem tal prerrogativa por deter a ação preferencial de classe especial (golden share) da companhia. A eleição efetiva será formalizada por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas a ser convocada nos próximos dias pela entidade, com base nas regras do seu Estatuto Social e da legislação.

“É um desafio instigante atuar em uma companhia atuante no setor de resseguros na América Latina e em franca expansão de suas atividades no Brasil e no exterior”, diz Cassio, que acrescenta: “Espero contribuir com o desenvolvimento da visão estratégica e dos mecanismos de aprimoramento da governança e transparência na empresa. O objetivo é ampliar a geração de valor do Instituto para seus clientes, acionistas, investidores, colaboradores e demais públicos”.

“Estamos satisfeitos com a indicação do Antonio, um executivo reconhecido pelo mercado como um dos grandes nomes do setor de seguros no Brasil e no mundo”, afirma o presidente interino do Conselho de Administração do IRB, Pedro Guimarães. “Quero ressaltar nossos agradecimentos à Generali, que compreendeu a opção do executivo e demonstrou agilidade em liberá-lo para assumir seu novo desafio”.

Cassio conta com mais de 30 anos de experiência no segmento de seguros. Antes da Generali, foi presidente regional e CEO América Latina da seguradora Zurich e presidente e CEO do Grupo Mapfre Seguros Brasil, além de ter sido o CFO (RAS Brasil) do Grupo Allianz.

O executivo MBA pela Universidade Vanderbilt, do Tennessee (EUA), bem como pelo IBMEC-SP. É especialista em Assuntos Latino-Americanos pela escola de negócios da Universidade Vanderbilt e conta também com pós-mestrado em Negócios Globais pelo IESE Madrid.

Eleito quatro vezes “Executivo de Valor” como melhor CEO do setor pelo Jornal Valor Econômico, ele é também considerado um dos cinco executivos mais influentes da América Latina no setor de seguros pela Insurance Business Review.

N.F.

Revista Apólice