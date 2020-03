A Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Brasil anuncia Gustavo Galrão como novo diretor de Linhas Financeiras América do Sul. O executivo, que desde julho ocupa o mesmo cargo no Brasil, agora amplia sua área de atuação para além do País. Ele assume o papel de Alessandro Carriglio, que foi nomeado para uma posição global.

Baseado em São Paulo, ele se reportará para Shanil Williams, diretor Global de Linhas Financeiras, e localmente para Glaucia Smithson, CEO da companhia na América do Sul. Com quase 15 anos de experiência no mercado seguros, o executivo é formado em Economia e possui MBA em Finanças. Desde 2011 ele é presidente do Comitê de Linhas Financeiras e atua como membro no Comitê de Responsabilidade Civil Geral na Fenseg.

De acordo com Gláucia, a experiência de Galrão é importante para o desenvolvimento dos negócios da empresa no Brasil e na América do Sul. “A área é uma de nossas principais linhas de negócio no momento e nosso continente tem um grande potencial a ser explorado”, ressalta a executiva.