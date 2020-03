O terceiro sorteio da campanha Acelera Aconseg, lançada em 2019, será realizado amanhã, quarta-feira, 04 de março, às 14h, na sede da Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ). Os corretores de seguros das assessorias concorrem a uma Moto Honda 125 e das duas smartTVs de 32 polegadas.

O presidente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Baeta Neves, destaca que “essa campanha está sendo um sucesso e mostra a nossa força no mercado fluminense”, comemorou.

A campanha – Lançada para trazer cada vez mais negócios para as seguradoras parceiras das assessorias de seguros associadas, a Acelera Aconseg é válida para todos os ramos de seguros, para corretores pessoa física ou jurídica.

O regulamento determina que esses profissionais recebam um cupom para cada apólice de seguro nova e para cada renovação realizadas com as seguradoras parceiras da Associação, de produtos que estivessem até então contratados com outras companhias (não parceiras).

A Aconseg-RJ foi fundada em 1998 como uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de um bilhão e meio de reais em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.

K.L.

Revista Apólice