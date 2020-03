A Affix Administradora de Benefícios anunciou a Venda Online em São Paulo para agilizar e facilitar o trabalho dos corretores de planos de saúde. O sistema oferece segurança para os profissionais de vendas e para os clientes, além de mais tempo para focar em novas vendas.

Segundo pesquisa divulgada pela Ebit/Nilsen em agosto de 2019, o e-commerce cresceu 12% em vendas no primeiro semestre do ano passado, o que representou em seis meses um faturamento de R$ 26,4 bilhões. Números que comprovam que as vendas online são uma realidade para o mercado brasileiro e continuam em curva de crescimento.

Para o sócio-fundador e CEO da administradora, Pedro Rezende, a empresa está investindo em tecnologia para tornar ainda mais ágil o atendimento aos beneficiários e o trabalho dos parceiros comerciais. “A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e por trás dos sistemas que implantamos há pessoas preparadas para atender os consumidores. Estamos otimistas com os bons resultados em agilidade e eficiência de atendimento do nosso Venda Online, com a missão de levar benefícios tanto para nossos parceiros, quanto para nossos clientes”, afirma.

A iniciativa contou com um projeto piloto implantado em órgãos públicos junto com o Hapvida, no Norte e Nordeste. Após esse período, a administradora iniciou sua implementação em São Paulo em parceria com as operadoras Ameplan, Biovida, Plena e UniHosp. Em breve, o sistema online de vendas será implementado para todas as localizações onde a administradora atua, 19 regiões no Brasil atualmente.

Segundo o diretor Comercial da admistradora, Régis Costa, em breve todo o canal de vendas poderá utilizar esse recurso digital. “Estamos dando o suporte necessário para nossos parceiros e iniciamos a fase de treinamento em todas as regiões onde atuamos. O sistema é interativo e ajudará os corretores e as empresas a ampliar o seu resultado de vendas e manter atualizado o histórico e situação do beneficiário. As ferramentas digitais são grandes aliada, quando bem utilizadas com foco no bom atendimento e na agilidade da prestação de serviço”, afirma.

Os parceiros comerciais poderão acessar e se cadastrar na plataforma pelo link.

