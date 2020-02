Lucía Aparicio Sarraceno é a nova líder da área de Canais Digitais e Atendimento ao Cliente da Zurich no Brasil, que chega para inovar a linguagem dos serviços digitais e melhorar a experiência do cliente.

Com 12 anos de experiência no Grupo, sendo oito anos na sede da Argentina, a executiva ocupou importantes posições no grupo como Assistente Estratégica da CEO Latam, Claudia Dill, com foco em Inovação, Clientes e Estratégia para toda a região. Agora, Lucía passa a compor o time de Estratégia, Marketing e Inovação da seguradora e terá um importante papel nas práticas de relacionamento com os clientes e na condução da companhia em sua estratégica jornada digital para atingir os seus três públicos: parceiros de negócios, clientes e corretores.

Formada em Ciências Atuariais pela Universidade del Salvador, Lucía iniciou sua trajetória profissional na empresa como operadora júnior e, hoje, toma a frente dessa nova área.

N.F.

