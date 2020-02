A eleição para nova diretoria do Sindseg de Santa Catarina foi realizada no dia 14 de janeiro de 2020, e com chapa única, Waldecyr Schilling assume a presidência, para Gestão 2020/2022 no mandato de 15 de fevereiro de 2020 a 14 de janeiro de 2022.

Schilling possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), bacharelado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e em Processamento de Dados, pela União de Tecnologia e Escolas de Santa Catarina (UTESC). O executivo atua desde 2011 na Zurich Seguros e atualmente exerce a função de Diretor Comercial Regional Sul.

Revista Apólice