A THB Brasil apresentou Paulo Esteves Viveiro como novo presidente de Resseguros da companhia. Viveiro assume a posição com a missão de preservar a posição de liderança da empresa e dar continuidade a estratégia de crescimento da participação da organização no setor.

Com mais de 20 anos de atuação no mercado de seguros, o executivo conta com passagens por empresas como Chubb, Zurich, Itaú-Unibanco, BTG Pactual e AIG. O profissional foi responsável por estruturar e promover a área de grandes riscos nas companhias que atuou, buscando soluções no mercado local e internacional. “Estou honrado em assumir o desafio de liderar o time de especialistas da THB RE Brasil. Esta é uma empresa que sempre admirei e um mercado repleto de oportunidades”, conclui.

Eduardo Lucena, CEO da companhia, destaca que a divisão de resseguros apresentou um crescimento de 28% no último ano e explica que o novo executivo terá um papel fundamental para que este segmento obtenha resultados expressivos, mantendo o ritmo de crescimento para o próximo período e reforçando o modelo de negócios da empresa.

“Contamos com uma equipe especializada e com forte atuação em contratos facultativos e automáticos, desenvolvendo soluções personalizadas para nossos clientes. Os executivos de nosso time construíram um sólido relacionamento com os resseguradores do Brasil e do mundo. Viveiro marca uma nova etapa para a empresa”, ressalta Lucena.

N.F.

Revista Apólice