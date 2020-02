A Susep colocou em consulta pública medidas que avançam no processo de desburocratização da atuação de corretores e outros intermediários das operações seguro no Brasil. As propostas ficarão disponíveis no site da entidade até 13 de março.

A consulta estabelece as normas para a certificação, perfil e papel das instituições certificadoras, prazos e outras exigências que a Superintendência poderá fazer para manutenção da qualidade nos serviços de intermediação da compra de produtos de seguros, capitalização ou de previdência complementar aberta nesta nova fase do setor.

As minutas em consulta pública podem ser acessadas nos links a seguir.

Certificação técnica de intermediários.

Entidades certificadoras.

N.F.

Revista Apólice