Até 14 de fevereiro, a SulAmérica realiza a 14ª edição do Corretor Nova Geração, programa que receberá durante uma semana 36 jovens de diferentes regiões do Brasil, parentes de corretores de todo o país para uma jornada de conhecimento, aperfeiçoamento e capacitação. Esses novos profissionais vão se reunir com executivos da seguradora e especialistas de áreas diversas durante a programação do evento, com foco em inovação e novos negócios. Neste sétimo ano do encontro (são duas edições anuais), a empresa apresenta uma novidade no formato: ao final de todos os dias, os futuros corretores se reunirão em times e participarão de desafios. No último dia, uma equipe da companhia vai avaliar e premiar o melhor projeto.

“Esse pitch é um formato novo e interessante que oferecemos a esses jovens que vamos receber e treinar. A empresa acredita e investe no futuro da profissão de corretor de seguros. Nosso programa contribui para que a continuidade dos negócios familiares nesse segmento de mercado esteja em linha com os desejos da atual geração. Falamos sobre inovação, novas tecnologias, estratégias de venda, entre outros”, explica André Lauzana, vice-presidente Comercial e de Marketing da seguradora. “Para nós é fundamental que a nova geração de corretores esteja a par de estratégias de venda e inovação, de forma que consigam alcançar grande sucesso profissional”, diz.

Nos cinco dias de evento, os jovens vão participar de palestras, bate-papos, visitar as dependências da empresa e conhecer os produtos da seguradora (Saúde e Odonto, Auto e Massificados, Investimentos, Vida e Previdência). Os jovens corretores também passarão por temas ligados a técnicas e planejamento de vendas, noções de marketing e experiência do cliente, aspectos que permeiam o trabalho desenvolvido pela companhia. “Além de todo o aprendizado formal, com workshops e dinâmicas, considero que o diferencial do programa é a oportunidade de troca de experiências e informações entre colegas de todo o Brasil”, ressalta o executivo.

