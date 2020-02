A partir deste mês, os clientes de Capitalização da SulAmérica passam a ser atendidos pela Icatu Seguros. O movimento é resultado da finalização da transação que envolveu a venda da carteira, anunciada pelas empresas em julho de 2019.

A negociação envolveu tanto os produtos de garantia locatícia, o Garantia de Aluguel, quanto os vinculados a títulos de capitalização da modalidade incentivos.

A seguradora foi uma das pioneiras na atuação em Capitalização no Brasil. Ao lado do corretor de seguros, auxiliou no crescimento deste mercado no País.

