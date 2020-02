O uso da bicicleta vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, que estão optando por trocar seus carros por esse meio de transporte alternativo, capaz de contribuir para uma mobilidade urbana mais sustentável. A Porto Seguro, ligada nas tendências do mercado, oferece o seguro para bike. Desde o seu lançamento, em outubro de 2019, a região Sudeste foi a que apresentou maior representatividade em sua adesão em todo o país, concentrando 71,3% do total de apólices emitidas.

Com contratação simplificada, o produto conta com coberturas e serviços pensados para cada tipo de bicicleta e para o perfil de cada cliente. O seguro aceita bikes a partir de R$ 3 mil e é destinado a todos os estilos de bicicleta, incluindo as urbanas, elétricas, mountain bike, speed, BMX entre outras, além de acessórios como GPS e velocímetro digital.

O seguro garante proteção para danos à bike, além de coberturas adicionais como roubo, danos elétricos, responsabilidade civil e acidentes pessoais. O produto conta também com cobertura de danos e extravio da bike durante viagens aéreas e/ou rodoviárias, além da possibilidade de extensão das garantias contratadas para viagens internacionais.

Leia mais: Seguro de bicicleta: vale a pena adquirir?

N.F.

Revista Apólice