Para oferecer opções de lazer, atividades culturais e programas exclusivos aos corretores de seguros, sócios cotistas e colaboradores das empresas corretoras de seguros associadas, a parceria entre o Sincor-SP e o Sesc foi renovada e o prazo para a matrícula vai de 1º de fevereiro até 10 de março.

As inscrições devem ser feitas de forma online, pelo link disponível no portal do Sindicato. Após finalizada a inscrição e pagamento do boleto, é imprescindível o envio para o e-mail ([email protected]) uma foto no padrão documento e comprovante de vínculo empregatício, no caso de colaboradores, para conclusão da matrícula e emissão da credencial.

O Sesc receberá as inscrições somente nos meses de março, julho e outubro. Portanto, as adesões e renovações devem ser realizadas nos meses anteriores aos indicados.

Com custo anual de R$ 30, os associados estão enquadrados na categoria MIS-Matrícula de Interesse Social, que dá o direito de participarem de todos os serviços e atividades do Sesc no Estado de São Paulo, exceto estadia no Centro de Férias de Bertioga em períodos de alta temporada e atendimento odontológico.

Leia mais: Sincor-SP fecha parceria com Conhecer Seguros e apresenta novidades

N.F.

Revista Apólice