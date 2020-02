Com o objetivo de avaliar o atual estágio tecnológico das corretoras de seguros e permitir que elas façam um comparativo com as demais do setor, o Sincor-SP lança, nesta quarta-feira (05/02), a AVATEC (Autoavaliação das Corretoras de Seguros em Tecnologia) 2020. Todas as empresas que participarem vão concorrer a uma inscrição, com hospedagem, para o Conec 2020.

A pesquisa ficará no ar até o dia 10 de abril e conta com 10 perguntas, que envolvem situações relacionadas ao interesse das empresas na tecnologia, qualidade dos equipamentos e de conexão com a internet, software de gestão, digitalização de propostas, multicálculo, marketing digital, geração de leads e comunicação com clientes.

Após a divulgação dos resultados pela entidade, cada corretora de seguros conseguirá comparar suas qualificações com as demais. O material e a análise estão sob a coordenação do assessor de economia do Sindicato, Francisco Galiza. “Vamos disponibilizar às corretoras de seguros um instrumento para que elas se avaliem em termos de tecnologia. Ao final, haverá também um estudo econômico analisando o segmento em termos agregados”, explica.

Segundo o presidente da organização, Alexandre Camillo, esses dados são fundamentais para que a entidade tenha conhecimento aprofundado do dia a dia das empresas e possa realizar ações que promovam o desenvolvimento. “A avaliação trará uma radiografia da nossa categoria e vai nos permitir trabalhar em iniciativas que ajudem as empresas a se prepararem para o novo mercado que surge, mais dinâmico, tecnológico e imediatista”, ressalta.

