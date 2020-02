A TEx, insurtech especializada em soluções online para o mercado segurador, realizou um levantamento que apresenta maior procura por cotações de seguro para veículos seminovos e usados. Somente em janeiro, foram realizadas mais de 386 mil cotações para veículos com idade entre 0 a 10 anos de uso, o que representa mais de 70% do total das cotações realizadas.

O estudo da empresa vai ao encontro dos números divulgados pela Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), que aponta aumento de 2,3% na comercialização de automóveis seminovos e usados em 2019 em relação ao ano anterior, um total de 9,4 milhões de veículos negociados no ano passado. “Certamente o volume de comercialização de seminovos e usados contribui para uma maior procura por seguro auto neste início de ano”, afirma Omar Ajame, CEO e fundador da companhia.

Dentre os seminovos os mais cotados, de acordo com dados extraídos do TEx Analytics, plataforma de cotação, estão os modelos Onix, HB20, Ka, Polo e Argo, Sandero e HR-V. “Os números são das 547.622 cotações realizadas dentro do Teleport no mês de janeiro de 2020. Atualmente, a ferramenta conta com mais de 10 mil usuários em mais de 500 corretoras em todo Brasil”, diz o executivo.

Dos seminovos, entre 0 a 2 anos, os dois primeiros modelos mais cotados são Onix (8,36%) e HB20 (5,26%), que têm perfis médios de segurado bem distintos. “Interessante reparar que em 44,2% das cotações o perfil médio para o modelo da GM é homem e casado, sendo 15,9% entre 36 e 45 anos. Já o modelo da Hyundai conta com perfil médio do sexo feminino e casado, representando 31,6% das cotações, sendo 21,3% entre 26 e 45 anos”, ressalta o executivo.

Leia mais: TEx lança primeira campanha nacional para Portabilidade de Dados

Realizando recorte para seminovos, com idade entre 3 e 5 anos, temos a inversão dos modelos citados acima. Em primeiro lugar figura o HB20 (5,52%) e o Onix (5,48%) ocupa o segundo lugar nos mais cotados. “O que chama a atenção é em relação ao perfil médio de segurado, ambos contam com perfil médio do sexo masculino e casado. A diferença se dá apenas no volume de cotação, sendo HB20 com 35,4% das cotações (masculino e casado) e Onix com 41,8% (masculino e casado)”, finaliza Ajame.

Confira abaixo tabela detalhada com os modelos de seminovos mais cotados neste mês de janeiro, com prêmio médio e perfil médio.

N.F.

Revista Apólice