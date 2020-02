A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou nesta quarta-feira (05/02) os dados do setor de planos de saúde com os números referentes ao mês de dezembro de 2019. No período, o setor totalizou 47.039.728 beneficiários em planos de assistência médica em todo o Brasil, mantendo estabilidade em relação ao mesmo período de 2018.

O segmento exclusivamente odontológico manteve trajetória de crescimento, contabilizando 26.024.494 usuários – expansão de 1.739.649 em relação a dezembro de 2018.

A consulta a esses dados e às demais informações relativas ao setor de planos de saúde está disponível por meio da Sala de Situação (acesse aqui). Também foram atualizados os dados disponibilizados no Tabnet e os dados gerais.

Destaques por estado

Os dados de dezembro detalhados por Unidade Federativa (UF) mostram que houve aumento na quantidade de beneficiários em planos de assistência médica em 11 estados, sendo Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro os líderes em números absolutos (comparativo com dezembro de 2018). Na segmentação odontológica, 24 estados e o Distrito Federal registraram aumento no número de beneficiários. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que registraram os maiores aumentos em relação ao mesmo período do ano anterior.

Beneficiários em planos de assistência médica (por tipo de contratação) Período Total Coletivo Individual Não Informado Empresarial Por adesão Não identificado dez/18 47.100.199 31.738.571 6.146.233 684 9.112.501 102.210 dez/19 47.039.728 31.754.560 6.157.319 634 9.033.912 93.303

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos (por tipo de contratação) Período Total Coletivo Individual Não Informado Empresarial Por adesão Não identificado dez/18 24.284.845 17.783.694 2.168.256 1.955 4.315.354 15.586 dez/19 26.024.494 19.006.554 2.530.506 1.835 4.473.456 12.143

