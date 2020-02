Seguindo o plano de expansão da companhia no Estado de São Paulo, a Sancor Seguros do Brasil fechou uma parceria com a Assecor Assessoria. Entre os objetivos da ação está a pulverização do seguro de vida PME Sancor Seguros no Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista.

A Assecor é uma assessoria que atende a todos os ramos do mercado. “Estamos dando mais este passo com a Assecor muito felizes e com a certeza de que os resultados serão excelentes”, comemora Rafael Leonel, gerente Comercial Nacional Seguros de Pessoas da Sancor Seguros.

Para comemorar a parceria, a Assecor e a Sancor receberãam corretores, parceiros e autoridades, como o presidente do Sincor SP, Alexandre Camillo na noite desta terça-feira, dia 18 de fevereiro, em um coquetel na sede da Assecor na capital paulista.

A Sancor Seguros nasceu no interior da Argentina em 1945 como uma cooperativa, e hoje está firmada como Grupo Sancor Seguros, o maior conglomerado segurador daquele país. Em 2013 chegou ao Brasil, e já está consolidada na região Sul, e classificada entre as 500 Maiores Empresas da Região. A companhia atua nos ramos de Automóveis, Pessoas, Patrimoniais Rurais, e Seguros para Viagem. No último ano teve destacado crescimento no ramo de seguros para Pessoas, alcançando 72% perante 11% da média do mercado brasileiro. A Sancor Seguros possui sua matriz no norte do Paraná, na cidade de Maringá, e a partir do interior vem trabalhando na abertura de novas frentes de mercado, fechando o ano de 2019com um crescimento de 23% no seu faturamento.

