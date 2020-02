Entregar agilidade nos processos de subscrição, emissão, sinistro e vistoria é o objetivo do Sancor Agro Inteligente. O projeto é voltado para o ramo de seguro agrícola brasileiro e se estruturou em cinco etapas distintas. A iniciativa contará com um investimento de mais de R$ 3 milhões.

A primeira etapa foi parametrizar o Portal do Corretor, no qual a área de subscrição consulta e valida os dados dos segurados e dos riscos com o auxílio de uma solução que oferece um robusto motor de decisão aliado à flexibilidade de acesso à muitas fontes de informação. “O uso desta solução permite que a companhia possa avaliar melhor o risco da área segurada e também, o corretor, no momento que preenche as informações na plataforma, já consegue visualizar se o cliente é elegível ou se há alguma restrição na proposta”, explica o superintendente de agronegócios da Sancor Seguros, Roberto Udo.

A segunda etapa foi a de agilizar o processo de vistoria com a utilização de uma ferramenta instalada em dispositivos móveis, que possibilita o monitoramento, do início ao fim, de todo o serviço que ocorre no campo. “A companhia possui mais de 80 empresas prestadoras de serviços de inspeções de risco em todo o Brasil. Com este aplicativo o nosso parceiro vai a campo, preenche os laudos necessários, tira as fotos e o cliente já assina a proposta, tudo feito na hora, sem precisar esperar que o vistoriador retorne a sua base para preencher os papéis”, ressalta o executivo.

Como parte do projeto, desde o início de dezembro de 2019 a companhia abriu um novo canal de atendimento para o ramo Agro, o Sancor Agiliza. Os corretores poderão utilizá-lo para solicitações e dúvidas referentes a demandas comerciais, subscrição, financeiro, sinistro e inspeções. “A plataforma é a nossa nova aliada na entrega para os nossos parceiros”, diz o superintendente comercial da empresa, Rosimário Pacheco.

Existe ainda uma solução criada para uso da área técnica da seguradora onde ela monitora o desempenho das lavouras seguradas. A companhia investiu no desenvolvimento de uma solução digital que integra sensoriamento remoto com dados de clima. “Quanto mais conhecermos nosso segurado, melhor pode ser a proposta elaborada para atender as suas necessidades, afinal sabemos que o seguro agrícola é um produto muito específico”, explica Pacheco.

A última etapa deste projeto está na área de subscrição e sinistro. Conforme explicou o executivo, a companhia contratou um software de BPMS (Business Process Management Suite ou System), que atua na área de gestão de processos e automação dos serviços. “Automatizamos o processo. Tudo foi projetado para agilizar a entrega do produto, tanto no que se refere ao trabalho do corretor, quanto a chegada da apólice nas mãos do cliente”, diz Udo, e conclui: “Buscamos desenvolver processos de melhorias para a experiência de nossos clientes com a empresa e nossos parceiros”.

