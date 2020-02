A Prudential do Brasil Vida em Grupo começou 2020 em pleno vapor com a nova campanha ‘PMExpress’. A iniciativa, de abrangência nacional e voltada para as cerca de 1.600 corretoras de seguros parceiras da empresa, tem o objetivo de estreitar e fortalecer o relacionamento com os corretores.

A nova campanha, que começará em março e vai até o final do mês de maio, terá como destaque o VG Express, carro chefe da companhia. Moldado para pequenas e médias empresas, o seguro de vida em grupo proporciona cobertura básica para morte e adicionais para morte acidental, invalidez por acidente, invalidez por doença e assistência funeral.

“As pequenas e médias empresas são especialmente importantes para a economia brasileira, já que representam atualmente a maior fonte de renda e emprego para a população. Elas chegam a ser responsáveis por mais de 50% do PIB gerado no setor de comércio e mais de um quarto do PIB total do Brasil, segundo o IBGE. Mais de 50 milhões de pessoas trabalham ou têm sua renda ligada de alguma forma às PMEs, o que mostra o potencial de crescimento que podemos ter nesse setor. Desta forma, a nova campanha representa, também, uma oportunidade de levarmos a proteção do seguro de vida para cada vez mais funcionários desse segmento”, ressalta o vice-presidente de Vida em Grupo da seguradora, Carlos Guerra.

