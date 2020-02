A Porto Seguro atingiu um lucro líquido de R$ 1,387 bilhão em 2019, resultado 5% maior que o registrado em 2018 e equivalente a uma rentabilidade de 19,3% sobre o patrimônio líquido médio do período. No quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 371 milhões, 4,2% inferior ao mesmo período de 2018, representando uma rentabilidade de 20,1% sobre o patrimônio líquido médio do período. A companhia manteve um nível elevado de rentabilidade ao longo do ano através da entrega do resultado operacional e do aumento dos ganhos com as aplicações financeiras.

Os prêmios de seguros encerraram o quarto trimestre do ano passado com um aumento de 5%, dando continuidade ao crescimento iniciado no trimestre anterior. Esse desempenho foi impulsionado pela retomada do crescimento do Porto Seguro Auto (+2%), com destaque para o desempenho da Azul Seguros. Além disso, os prêmios dos seguros Saúde, Vida e Riscos Financeiros evoluíram em patamares próximos ou superiores a 10%, enquanto os dos Seguros Patrimoniais aumentaram 7% no período.

A retomada do crescimento das carteiras nos últimos meses de 2019 permitiu encerrar o ano no campo positivo, com crescimento de 1% nos prêmios totais em comparação a 2018. Excluindo o segmento Automóvel, os demais seguros tiveram crescimento de 9% no trimestre e 6% no ano.

O volume de despesas administrativas e operacionais de seguros recuou 1% em relação ao ano anterior e 6% em relação a 2014, ante uma inflação de 4% no último ano e de 20% no acumulado dos últimos cinco anos. O aumento de eficiência operacional observado é decorrente da realização de investimentos em tecnologia combinados com o foco em melhorias e automatização de processos.

O Índice Combinado de Seguros atingiu 95,4% no quatro trimestre de 2019, aumento de 2,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, e 94,5% no ano de 2019, uma elevação de 2,3 pontos percentuais em relação a 2018. Esses indicadores obtidos no trimestre e no ano são, respectivamente, 1,1 e 2,5 pontos percentuais melhores do que a média dos últimos 10 anos.

Na área de Negócios Financeiros e Serviços, o Cartão de Crédito obteve um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, que atrelado ao bom desempenho do financiamento de veículos e dos serviços recorrentes, colaboraram para o aumento de 37% da receita consolidada desses negócios.

O resultado financeiro do trimestre recuou 9% em relação ao último trimestre de 2018, em razão da redução das taxas de juros. Ainda assim, a seguradoras apresentou um desempenho significativamente superior ao CDI, decorrente principalmente das alocações em títulos com juros indexados à inflação e em renda variável. A rentabilidade da carteira de aplicações financeiras foi de 2,4% (191% do CDI) no quarto trimestre e de 10,2% (171% do CDI) em 2019.

A empresa segue otimista com a perspectiva da retomada da expansão econômica e acredita que os esforços realizados nos últimos anos e as iniciativas em andamento permitirão impulsionar o crescimento e dar continuidade ao aumento dos ganhos de eficiência operacional, avançando no processo transformação digital e aperfeiçoando os modelos de negócio para aproveitar as diversas oportunidades de mercado.

Principais destaques 4TRI 2019

– Receita Total: 4,9 bilhões (+5,2%)

– Prêmios Auferidos: R$ 4,1 bilhões (+4,5%)

– Receita Demais Negócios: R$ 676 milhões (+14,7%)

– Resultado Financeiro: R$ 270 milhões (-9,4%)

– Índice Combinado: 95,4% (2,4 p.p.)

– Lucro Líquido: R$ 371 milhões (-4,2%)

Principais iniciativas de 2019

– Co-branding, que simplificou a oferta de produtos e a apresentação das marcas da empresa e trouxe ganhos significativos de eficiência operacional e de competitividade;

– Seguro Auto + Cartão de crédito, com desconto no seguro e parcelamento em até 10x sem juros no Cartão de Crédito Porto Seguro;

– Porto Seguro Essencial, seguro de Auto com serviços essenciais que atendem as principais necessidades do cliente;

– Campanhas comerciais e ajustes nas regras de aceitação para impulsionar o Porto Seguro Saúde PME;

– Início da comercialização de seguros D&O e de Responsabilidade Civil Profissional;

– Reppara!, primeiro clube de serviços emergenciais para residências no país;

– Seguro Bike, solução completa de proteção para todos os tipos de bicicleta.

N.F.

Revista Apólice