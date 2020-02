Ter um carro sem se preocupar com financiamento, impostos, documentação e manutenção já se tornou realidade para muitos motoristas por meio do Carro Fácil, serviço de assinatura de carros da Porto Seguro. Essa modalidade está ganhando cada vez mais espaço no mercado, sendo que no último ano a seguradora registrou um crescimento de 85% no número de contratações em relação a 2018, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Uma das principais vantagens que atraem os clientes é que, dependendo do veículo escolhido, o serviço chega a ser até 6% mais barato do que adquirir um automóvel zero quilômetro à vista e até 24% se a compra for financiada em 12 meses, levando-se em consideração impostos, taxas e depreciação.

“As pessoas que utilizam o carro com frequência prezam por comodidade e não querem se preocupar com burocracias, percebendo que o serviço de assinatura é uma alternativa viável e mais econômica à compra do veículo e até mesmo à locação. Esse cenário se reflete nos resultados positivos que observamos ao longo do último ano”, destaca Marcos Silva, diretor comercial da Sucursal Rio de Janeiro da companhia.

O serviço está disponível no estado de São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro e possui dois planos, sendo um para quem precisa dirigir distâncias maiores e outro com franquia de uso de 500 km por mês. A assinatura pode ser feita por 12, 18 ou 24 meses e inclui IPVA e documentação, o que reduz as despesas do motorista. Manutenções preventivas também estão inclusas na mensalidade e evitam gastos inesperados.

Ao assinar o serviço, o cliente conta ainda com o Porto Seguro Auto e diversos benefícios, como assistência 24h, guincho e carro reserva por tempo ilimitado, além de serviços residenciais e descontos. Entre os veículos disponíveis há desde modelos básicos, como o Ford Ka, até uma Mercedes C180, com pagamento mensal fixo.

