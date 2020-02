O ano começou com novidades para os corretores parceiros da Porto Seguro. Com o objetivo de tornar os produtos Empresa e Condomínio mais competitivos, beneficiando o corretor com uma condição mais atrativa para conquistar mais negócios de maneira simples, a companhia fez algumas mudanças no escopo destes dois produtos.

Antonio Santos, gerente de Ramos Elementares da seguradora, ressalta que as iniciativas visam facilitar a rotina de atividades dos corretores. “Eles são nossos parceiros comerciais e, além de pensarmos no estímulo ao negócio que essas mudanças podem impactar, vamos buscar auxiliá-lo no argumento de venda. Esses ajustes tornam o produto mais atrativo, facilitando e dando ao profissional mais autonomia para poder argumentar” diz.

No Porto Seguro Empresa, a Participação Obrigatória do Segurado (POS) em casos de incêndio foi atualizada em todas as atividades empresariais, inclusive as restritas. Com a mudança, o valor da participação passa a ser unificado para todas as faixas de contratação. Além disso, a POS foi retirada em casos de estabelecimentos com caixas eletrônicos e passa a ser aplicada apenas em 10% das indenizações nas atividades restritas.

Já no Porto Seguro Condomínio houve ampliação do limite máximo nas contratações para danos morais, alagamentos, desmoronamentos, sprinklers, tumultos, vazamentos e incêndio para conteúdo de apartamentos. Assim como no segmento empresarial, o produto também passa a contar com ajustes na POS sobre vazamento de tanques e tubulações, danos morais, tumultos e subtração de valores.

