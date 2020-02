Em algum momento do ano sempre bate aquela vontade de renovar a casa. No entanto, nem sempre o orçamento colabora para tornar essa mudança possível, visto que trocar móveis e fazer reformas, muitas vezes, exige um alto investimento. Diante disso, David Pereira, gerente do Porto Faz, empresa da Porto Seguros que presta serviços avulsos para residências, dá algumas dicas para renovar a casa sem gastar muito.

Uma dica para mudar o ambiente sem muitos gastos é pintar o imóvel. “Colorir a parede da sala, quartos ou cozinha transforma o cômodo de forma rápida e com baixo custo”, aconselha o executivo. “Para ambientes menores e utilização de cores mais neutras, o próprio dono da casa consegue fazer sozinho. Mas para ambientes maiores ou com uso de cores mais escuras, recomendamos sempre um profissional para a execução do serviço, visando que o cliente tenha a garantia do resultado desejado”, afirma.

Outra opção para inovar o ambiente é colocar prateleiras. “Quem gosta de quadros, livros ou até mesmo plantas, colocar prateleiras para decorar com esses itens pode ser uma boa alternativa”, indica. Além disso, colocar cortinas também é uma opção para salas e quartos sem mudar muito o ambiente, podendo investir em cores e texturas”, complementa.

A lavagem de sofás e poltronas também é uma alternativa para deixar os móveis com aspecto de novos. “Estofados revestidos em tecido devem ser lavados a cada 12 meses, contudo, locais onde o uso é contínuo, o indicado é a cada seis meses”, alerta. “Além de ser um procedimento recomendado para a saúde dos moradores, a limpeza deixa o móvel mais bonito e aumenta sua vida útil, sem que haja necessidade de trocá-lo”, ressalta o executivo.

Porto Seguro Faz

O Porto Faz oferece serviços que podem ser contratados por qualquer pessoa, mesmo não sendo cliente da seguradora. Hoje a companhia oferece os serviços de limpeza de sofá; pintura express; fixação de prateleiras, quadros, telas, ganchos, suportes e ornamentos; instalação de cortinas e persianas e instalação de espelhos.

