Andréa Badia é a nova gerente comercial do PASI para o Centro-Oeste. Ela acumulará a gerência da companhia na região com a dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, onde já atua.

“Minha expectativa ao assumir a região é estreitar o relacionamento com os parceiros de negócios, disseminando os propósitos da empresa incessantemente. Expandir a base de corretores ativos, buscando a penetração dos nossos produtos em cidades pouco exploradas, é essencial para o cumprimento das novas metas”, destaca a executiva.

N.F.

Revista Apólice