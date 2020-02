EXCLUSIVO – A Omint lança hoje o seu plano Skill Max, para ampliar a penetração no segmento de produtos corporativos com valores mais acessíveis. A operadora quer aproveitar a sua identidade com o mercado premium para atingir uma nova classe de usuários.

De acordo com Cícero Barreto, diretor Comercial da empresa, disse que o produto é direcionado para o corretor que busca atender o seu cliente que tem a necessidade de reter e atrair novos colaboradores com custo competitivo. “Se o corretor tem como cliente uma empresa que sofre com o atendimento da operadora, com necessidade de obter um bom custo/benefício, o Skill Max é uma oportunidade de negócio”.

Com atendimento nacional, ele pode ser até 20% mais barato do que os produtos que a operadora já comercializa nesta linha. Para operacionalizar o produto, existe uma parceria com a Rede D’Or e uma série de outros hospitais e laboratórios de primeira linha. “Os médicos são aqueles que passam pela curadoria da plataforma de atendimento Omint”, destacou Barreto durante o lançamento.

O produto será comercializado por corretores de seguros e pode ser vendido para PME’s a partir de 2 titulares e 4 dependentes. A cobertura é nacional. Os executivos da empresa acreditam no sucesso do produto. A média de permanência dos contratos na empresa é de 10 anos, o que demonstra o índice de satisfação dos clientes.

Kelly Lubiato

Revista Apólice