A nova diretoria da Aconseg-MG tomou posse no dia 18 de fevereiro, na sede da entidade, em Belo Horizonte. O empresário Robson Augusto Carneiro estará à frente da entidade nos próximos dois anos.

O presidente informou que o plano de ações da entidade está focado em três pilares: “Em primeiro lugar, vamos solidificar a marca Aconseg-MG e mostrar a importância das assessorias para o mercado segurador. A ideia é atrair novos associados e fortalecer a instituição”, esclareceu.

Outra meta da atual gestão, de acordo com o dirigente, é promover atividades de formação para os corretores parceiros. “Estaremos mais perto dos corretores, auxiliando-os a crescer nos negócios. O objetivo é prepará-los para acessar os produtos das seguradoras parceiras e ganhar mais credibilidade na hora de entregar o seguro ao consumidor final”.

O terceiro propósito da nova diretoria diz respeito à inserção da Aconseg-MG no universo digital. “Vamos movimentar as mídias digitais da entidade, criando canais de comunicação permanentes com as assessorias e corretores, sempre pensando no crescimento do mercado para todos”.

Sobre o presidente – Robson Augusto Carneiro é formado em Gestão Estratégica de Negócios e Marketing pela Fundação Getúlio Vagas (FGV). Trabalha no mercado de seguros desde 1998, tendo sido executivo de seguradora. Atualmente é diretor da Asteseg Assessoria Técnica em Seguros, que atua na Zona da Mata e Sul de Minas.

Conheça a nova diretoria da Aconseg-MG

Robson Augusto Carneiro – Presidente

Jader Pereira de Abreu Filho – Vice-Presidente

Hélio Marcelino Loreno – Diretor Tesoureiro

Carlos Eduardo Brum – 1º Conselheiro

José Ivan Horta Fonseca – Suplente

K.L.

Revista Apólice