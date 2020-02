A MDS Brasil é a corretora de seguros oficial do Baile da Vogue 2020, que este ano acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro. O tema do evento é “Jardim das Delícias: uma noite de surrealismo tropical em ode ao Rio de Janeiro”. A tradicional festa carnavalesca será realizada no hotel Copacabana Palace, no dia 7 de fevereiro.

A empresa será responsável pela gestão do seguro da festa. A corretora já atuou em grandes eventos no País, tais como Jornada Mundial da Juventude, Jogos Olímpicos Rio 2016, Rock in Rio 30 anos, Disney Magic Run Rio de Janeiro, São Paulo Oktoberfest entre outros shows, musicais e ações esportivas. O principal objetivo dessa modalidade é garantir a proteção aos frequentadores em caso de danos materiais, corporais ou morais involuntários a terceiros.

O vice-presidente de Riscos Corporativos e Resseguro da companhia, Thiago Tristão, explica que “o seguro é um grande aliado para situações que fogem do controle durante festas, shows, feiras e outros. Por ser feito sob medida, o produto garante a continuidade dos negócios do consumidor”.

Além do Baile, a MDS é a corretora de outros eventos que fazem parte da programação. No sábado (8), a Vogue recebe convidados para uma feijoada no recém-inaugurado Hotel Fairmont. Já no domingo (9), prepara um passeio de catamarã pela orla da Cidade Maravilhosa. A parceria é nos seguros obrigatórios.

Leia mais: MDS Brasil anuncia parceria com a Genial Investimentos

N.F.

Revista Apólice