Pelo sétimo ano consecutivo a Mapfre é a seguradora oficial do Carnaval do Rio de Janeiro, que acontece de 21 a 29 de fevereiro e deve levar cerca de 200 mil pessoas ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Contratada pela Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA), a apólice cobre todos os problemas e imprevistos que envolvem a realização do espetáculo desse tamanho. Pensada exclusivamente para o evento, o seguro contempla os ensaios técnicos, os desfiles e as apresentações das campeãs. “O produto resguarda ainda a organização contra incidentes climáticos que levem ao cancelamento do evento ou que impeçam a sua realização”, afirma o diretor de Empresas da companhia, Jonson Marques.

O público que for ao sambódromo em qualquer um destes momentos também estará protegido por meio da cobertura de Responsabilidade Civil, que resguardará os participantes contra danos físicos e materiais que venham a sofrer.

“Um evento com a dimensão do carnaval do Rio de Janeiro requer um gerenciamento de riscos que considere diversas situações. Por este motivo, foi necessário estruturar uma apólice customizada, considerando tanto os apontamentos dos organizadores, quanto a experiência que acumulamos nas últimas sete edições”, ressalta o executivo.

