A MAG Seguros acaba de lançar oficialmente as duas campanhas de vendas que já estão vigentes. A segunda edição da Esquenta está valendo até o dia 30 de abril e levará os vencedores para um destino na América do Sul: Cartagena das Índias, localizada no Caribe colombiano.

A Esquenta é a primeira campanha quadrimestral da seguradora e faz parte da plataforma MAG 365, que oferece uma série de vantagens para os corretores parceiros da companhia. Neste ano o número de categorias aumentou e, consequentemente, de premiados, totalizando 22 vencedores.

“Promover este tipo de ação é fundamental tanto para motivar quanto para reconhecer o trabalho realizado por estes profissionais durante os primeiros quatro meses do ano”, comenta o diretor Comercial da companhia, Osmar Navarini.

Ao todo, a campanha envolve mais de 4.000 participantes entre os melhores corretores e profissionais de vendas de todo o país.

Galo de Ouro 2020 também já está valendo

Vale destacar que a campanha de vendas do mercado de seguros de vida e previdência já está valendo. O Galo de Ouro, que já contempla mais de 45 edições, teve a largada no início do ano.

Os 22 vencedores do troféu conhecerão, juntamente com seus acompanhantes, a Austrália. O país conjuga, ao mesmo tempo, belezas naturais com uma incrível costa; história, por meio dos sítios arqueológicos; fauna diversa; e um ambiente cosmopolita e moderno.

N.F.

