O Grupo Liberty Brasil registrou um crescimento de 10.3% em prêmios emitidos em relação a 2018, atingindo um total de R$3.9 bilhões. A companhia alcançou lucro líquido de R$172 milhões e crescimento em todas as frentes de negócios: 34.2% em Residência, 26.4% em Property, 15.7% em Vida e 7.9% em Auto.

Em 2019, a seguradora investiu em ampliar sua participação em seguros não- auto. Ao longo do ano, a empresa disponibilizou novos produtos e assistências, criou novas ferramentas e opções digitais e aprimorou as já disponíveis, realizou ações focadas no desenvolvimento e reconhecimento aos corretores parceiros, adquiriu uma das principais empresas do mercado de assistência 24 horas para oferecer um atendimento ágil e apoiou instituições educacionais e projetos de igualdade de gênero através do seu programa de sustentabilidade.

“É gratificante ver a evolução da organização nos últimos anos e como a companhia evoluiu mesmo em um cenário político e econômico desafiador. Fechamos 2018 com resultados positivos e, em 2019, demos passos importantes em direção ao nosso maior objetivo: sermos reconhecidos pela solidez e escolhidos pela experiência que oferecemos aos nossos clientes e corretores parceiros”, pontua Carlos Magnarelli, CEO da empresa no Brasil.

Leia mais: Liberty Seguros finaliza segunda edição do treinamento Academia Digital

Experiência mais acolhedora e digital

Um dos momentos mais importantes entre um novo cliente e a seguradora contratada é o de kit de boas-vindas. Pensando nisso e atendendo à preferência crescente dos consumidores pelo digital, a Liberty lançou no ano passado o Welcome Kit Digital, que dá as boas-vindas a clientes recém-chegados.

Além disso, a companhia investiu em aprimorar a experiência do cliente no momento do sinistro reformulando seu acompanhamento de sinistro online, que agora é mais intuitivo para os usuários, sejam eles corretores ou segurados, com etapas mais detalhadas e que facilitam a comunicação também por meio de dispositivos móveis, como o smartphone.

A empresa também se preocupou em trazer mais agilidade nos atendimentos a clientes e corretores, implementando automatização e bots em sua operação. A seguradora também completou, no início de 2019, a aquisição da Fácil Assist, empresa de assistência 24 horas formada por profissionais com experiência em serviços de gestão de assistência e serviços de call center. A Fácil, que funciona como uma unidade de negócios independente no Grupo, presta serviços de assistência aos produtos de Auto, Vida e Residência.

Outro índice importante para a companhia é a métrica de lealdade dos clientes, o NPS. Nos últimos 5 anos, cresceu 5 pontos em relação ao ano anterior, enquanto o NPS de corretor registrou um aumento de 17 pontos no mesmo período.

Corretores crescendo junto com a companhia

Em 2019, a seguradora comemorou o primeiro ano do Cresça com a Liberty, posicionamento da empresa com corretores que engloba todas as iniciativas da companhia com foco no crescimento e no desenvolvimento dos parceiros. Em 2019, o programa impactou mais de 47 mil corretores.

Destaque para duas novidades lançadas com o objetivo de incentivar e capacitar os corretores a serem mais digitais: a Liberty Academia Digital, treinamento inovador que visa habilitar os corretores a promover os produtos de seguro nas mídias sociais, e a ferramenta digital Meu Marketing, que oferece materiais de comunicação para mídias sociais e WhatsApp que podem ser personalizadas com logo do corretor e enviados de forma rápida e prática aos seus clientes.

Construindo um futuro de valor

Neste ano a empresa apresentou sua nova estratégia de sustentabilidade para os próximos anos, que contempla 10 temas e compromissos alinhados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Dentro desse plano, destacam-se o apoio ao empoderamento feminino, com o Liberty Mulheres Seguras que já treinou mais de 7.600 mulheres e impactou mais de 2 milhões de pessoas em comunicação, além do investimento na formação de jovens com o programa Jovens do Futuro, que até 2019 já formou 300 alunos no curso de especialização em seguros e impactou mais de 4 mil jovens com ações de conscientização.

“Para nós, 2020 será um ano para darmos continuidade a todos os nossos projetos de crescimento. Nosso objetivo será colocar o nosso planejamento estratégico em prática por meio de processos mais simples e fluidos, melhorar cada vez mais as experiências dos clientes e corretores, além de empoderar os nossos funcionários “, completa Magnarelli.