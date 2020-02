O RH tem um papel-chave nas companhias: é a área responsável por atrair, reter e gerir talentos que impulsionam e garantem o crescimento das empresas. Compartilhando deste olhar, a MDS Brasil contratou Isabel Azevedo para a posição de vice-presidente de Recursos Humanos.

A executiva tem mais de 15 anos de experiência e é reconhecida no mercado pelo desenvolvimento de gente e gestão. “Pesquisas apontam que praticamente qualquer pessoa pode melhorar suas habilidades quando querem e quando as circunstâncias são adequadas. Em poucas palavras, quando os líderes estabelecem condições para o desenvolvimento, este pode acontecer para todas as pessoas. Ninguém nasce pronto”, diz Isabel.

De acordo com o CEO da empresa, José Manuel Dias da Fonseca, a chegada da nova VP de RH está alinhada às estratégias de longo prazo da companhia e visa gerar mais sustentação para o crescimento dos negócios nos próximos anos. “Somos uma empresa de serviços e as relações interpessoais são primordiais no nosso universo. Acreditamos que talentos somados a serviços, produtos e soluções eficientes são o segredo para galgarmos mais espaço no mercado”, ressalta. O executivo ainda destaca que entre os desafios da área de RH estão novas iniciativas de engajamento interno, fortalecimento de marca e do sentimento de pertencimento.

Para alcançar os objetivos, a nova VP irá investir inicialmente em cultura, diálogo e no desenvolvimento da liderança. Ao exercitar esta triangulação, a companhia espera ter um clima organizacional melhor e, consequentemente, gerar reflexos positivos nos negócios. “Os nossos colaboradores possuem diversos conhecimento e competências. Nós, líderes, devemos ter a habilidade de gerir as diferenças para alcançar um resultado comum e significativo”, afirma Isabel.

A executiva compromete-se com avanços na área de RH para agregar mais à estratégia da empresa, pois, segundo ela, a corretora possui profissionais conectados com mercado e com vontade de transmitir conhecimento. “Reconhecer o que motiva e atrai os colaboradores favorece a comunicação com eles. Desenvolver habilidades de leitura de pessoas e ajustar a abordagem de comunicação e influência serão práticas fundamentais para os nossos avanços”, reforça.

Por fim, Isabel pretende valorizar os talentos que já são parte da MDS, desenvolvendo novas iniciativas e reconhecendo os funcionários internos. Todas estas transformações serão feitas de forma sustentável. “Vamos adotar a premissa “um passo de cada vez” para que tenhamos uma cultura sólida, afinal, toda mudança de cultura começa no âmbito individual, ou seja, por cada um de nós”, explica.

Com experiência em diferentes segmentos do mercado, a executiva possui MBA Executivo Empresarial pela Fundação Dom Cabral e PMBA na Kellogg School of Management.